Era il 43esimo minuto di, ultimo preliminare diha la palla tra i piedi, lancia lungo e serve Ante, che fa uno di quei tagli da sinistra a destra diventati micidiali in Serie A. La sfera è troppo lunga,protegge la palla per l'uscita bassa sicura di, che, con palla tra le mani, vede arrivarsi addosso il treno. Gamba alta, coi tacchetti colpisce il petto del portiere belga: rosso diretto e 5 giornate di squalifica ridotte poi a tre. Quella è l'ultima gara europea del croato, passato da lì a poco al Milan. E lo resterà ancora per qualche settimana.- Ildovrà fare a meno dinelle prime tre gare d': al momento, quindi, dovrebbe saltare i preliminari fissati per ile. Se, invece, ladovesse vincere l'Europa League, o il Napoli la Champions, il 19 rossonero salterà le prime tre del girone. Un problema per Stefano, che ha trovato in Rebic un'arma importante; ma che avrà a disposizione un Leao che nel finale di campionato ha fatto vedere che promesse può mantenere.Se il campo, quindi, almeno in, dovrà aspettare, il mercato si muove. L'idea delè quella di riscattare l'ex(che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita e guarda, ovviamente, interessata) dall, e i dialoghi con il suo agente,, vanno avanti. Non c'è fretta, in quanto il prestito scade la prossima stagione, così come quello di André Silva, con la stessa formula al club tedesco. Si continua a lavorare, quindi, in casa Milan: le priorità sono altre (vedi rinnovi di), ma la volontà di proseguire con Rebic è ben chiara nella testa di Maldini.