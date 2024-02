Milan-Inter, c'è il derby Primavera: i talenti, le probabili formazioni, e dove vederla in tv e streaming

Ogni derby è importante, soprattutto in una rivalità così forte come quella che c'è fra Milan e Inter e allora occhi anche sulle altre squadre rossonere e nerazzurre con i fari puntati sul derby di ritorno del campionato Primavera Milan-Inter che andrà in scena sabato 24 febbraio a partire dalle 13 al centro sportivo Vismara e casa delle giovanili milaniste.



CHE CLASSIFICA - Grande attesa soprattuto perché il derby può indirizzare il proseguo del campionato per entrambe le formazioni, con i nerazzurri di Christian Chivu (47 punti) che, dopo l'eliminazione ai rigori in Youth League, si è riscattato ed è volato a +10 sul secondo posto occupato da addirittura da Atalanta, Torino, Sassuolo e Roma (37 punti) e a +11 dai rossoneri di Ignazio Abate (36 punti) che in caso di vittoria accenderebbero la corsa playoff.



TALENTI - I due allenatori potrebbero essere costretti a scelte forzate e tecniche perché i due talenti più chiacchierati, Francesco Camarda e Giacomo Stabile non sono al meglio. I rossoneri hanno anche l'impegni dei quarti di Youth League alle porte e il turnover è possibile. Occhi puntati quindi su Mattia Liberali, Filippo Scotti, Adam Bakoune e Clinton Nsiala per i rossoneri e su Francesco Stante, Aleksander Stankovic, Thomas Berenbruch e Amadou Sarr per i nerazzurri.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Inter Primavera, con calcio d'inizio alle 13 di sabato 24 febbraio 2024 è un'esclusiva di Sportitalia che la trasmetterà in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre la partita sarà visibile in streaming su smartphone, tablet, pc e console come Playstation e Xbox attraverso le app e il sito di Sportitalia.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Jimenez; Eletu, Sala; Scotti, Stalmach, Sia; Camarda.

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Berenbruch, Stankovic, Akinsanmiro; Kamate, Spinaccé, Sarr.