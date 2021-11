Milan-Inter sarà una partita speciale per Stefan de Vrij, Samir Handanovic e Alessandro Bastoni.



Se il difensore olandese domani scenderà in campo come previsione, collezionerà la sua 200esima presenza in Serie A. Tra l'altro de Vrij ha esordito nel massimo campionato proprio contro il Milan, nell'agosto 2014, con la maglia della Lazio.



Bastoni invece è un passo dalla 100esima presenza in A. Samir Handanovic invece domani sera raggiungerà Gianni Rivera all'11º posto nella classifica dei più presenti giocatori in Serie A, a quota 527 presenze.