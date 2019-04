Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, piace a Inter e Milan. Come scrive fcinternews.it, il numero 7 giallorosso piace molto a Beppe Marotta, con quella clausola da 30 milioni di euro, pagabili in due rate, che fa gola all'ad nerazzurro. Sul classe '97, però, c'è anche il Milan, che ci pensa in caso di cessione di Kessie.