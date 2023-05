Milan-Inter è anche Satta-Canalis. Nel giorno dell'attesissimo match d'anadata delle semifinali di Champions League fra rossoneri e nerazzurri, in programma questa sera al Meazza alle 21, scendono in campo anche Melissa Satta ed Elisabetta Canalis. Le due ex Veline di Striscia la Notizia, fra le più amate di sempre dal pubblico della trasmissione di Canale 5, sono anche tifose e appassionate di calcio. E, dal punto di vista del tifo, sono sulle due sponde opposte della Milano calcistica: la Satta è tifosa del Milan, la Canalis dell'Inter.



Ad accomunare Satta e Canalis, oltre al derby Milan-Inter, ci sono anche gli Stati Uniti: Melissa infatti è nata a Boston nel 1986 e ha cittadinanza statunitense, mentre Elisabetta ormai da una decina d'anni vive in California.



