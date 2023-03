, una gara di ciclismo su pista che ogni anno nella quale i corridori rimanevano in ritiro all’interno del Velodromo dall’inizio alla fine della settimana. Erano i tempi dei campioni belgi Merckx e Sercu, degli italiani Moser e Saronni,, anche di costume, con ristoranti e musiche all’interno della pista che ormai appartiene a un passato senza ritorno.La vera “Sei Giorni” per la città di Milanocome il primo, indimenticabile, del 2003.Allorain quello che è rimasto il derby più importante per la storia delle due squadre. Ricordare, per credere, le tensioni dei giocatori e non soltanto per la caccia al biglietto degli amici, perché a vent’anni esatti di distanza l’ex rossoneroper eccesso di sofferenza.l’Ajax per il Milan, il Valencia per l’Inter, le squadre scesero in campo la prima volta la sera die secondo il calendario Maldini e compagni giocarono in casa. Troppa tensione in campo e così, malgrado la presenza di grandi attaccanti,da una parte,dall’altra,, con bandiere rossonere e nerazzurre appese alle finestre, perché il traguardo era la finale di Manchester.perché nel Milan in partenza c’erano soltanto quattro stranieri (Kaladze, Seedorf, Rui Costa e Shevchenko) mentre nell’Inter ce n’erano sei (Cordoba, Zanetti, Emre, Conceicao, Recoba e Crespo) con due presidenti italianissimi,il quale dichiarò che essendo milanese, prima che milanista, avrebbe fatto il tifo per l’Inter se fosse arrivata in finale. Ovviamente sperava che ci andasse il Milan, che, grazie al valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità di reti complessive., mescolati a quelli nerazzurri in uno stadio strapieno con 85.300 spettatori. Un gol dialla fine del primo tempo sembrava spianare la strada al Milan, ma l’ultimo arrivato, subentrato a Recoba,che rilanciò l’Inter e poco dopo soltanto, in stile Maignan, negò il gol del successo ache aveva preso il posto di Crespo.Due minuti di recupero, pochi oggi ma tantissimi allora, tennero tutti i rossoneri con il fiato sospeso, prima di festeggiare, grazie all’involontario aiuto del calendario e di una regola che è stata abolita e con il senno di poi mai come quella volta non aveva senso,Stavolta in caso di doppio pareggio si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, che poi vent’anni fa premiarono la squadra di Ancelotti nell’unica finale tutta italiana contro la Juventus.Prima di fare calcoli, però, bisogna vedere se davvero Inter e Milan si affronteranno di nuovo in Champions, nei quarti o addirittura in semifinale come vent’anni fa.