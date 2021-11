MILAN-INTER, ore 20.45 (Tv: Dazn)

VENEZIA-ROMA (ore 12.30, Tv: Sky e Dazn)

UDINESE-SASSUOLO (ore 15, Tv Dazn)

SAMPDORIA-BOLOGNA (ore 15, Tv: Dazn)

NAPOLI-VERONA (ore 18, Tv: Dazn)

LAZIO-SALERNITANA (ore 18, Tv: Dazn)

Tutto in una giornata, un po' come i vecchi tempi. Il dodicesimo turno di, quello che precede la sosta per le Nazionali, si conclude oggi, con tante partite interessanti e il derbyche tanto dirà dello scudetto.Queste le probabili formazioni e dove vedere la sfida di stasera, fischio d'inizio alle ore 20.45, tra Milan e Inter: per i rossoneri Rebic in panchina e ballottaggio Krunic-Diaz, per i nerazzurri duello tra Dumfries e Darmian e Vidal e Calhanoglu.(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi: Doveri di RomaDi seguito le probabili formazioni delle altre partite di giornata.(4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke.(3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Abraham, Shomurodov.(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.(4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen; Caputo, Quagliarella.(3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne.(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.(4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.(4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Gondo, Bonazzoli.