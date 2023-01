Un bonus importante a bilancio. La Supercoppa Italiana che vedrà protagoniste a Riyad Milan e Inter, rispettivamente la squadra Campione d'Italia in carica e quella detentrice della Coppa Italia, può valere molto più dell'onore di aver battuto i rivali cittadini e della conquista di un titolo stagionale. La gara di mercoledì 18 che si giocherà al King Fahd International Stadium di Riad, in Arabia Saudita varrà anche un importante incasso economico.



7,5 MILIONI - Quella di questa stagione sarà l’ultima edizione della Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita e valida per il contratto firmato dalla Lega Serie A nel novembre 2018. In quegli accordi per ogni edizione disputata in Medio Oriente il bottino garantito è di 7,5 milioni di euro circa, da suddividere fra i due club (cifra massima raggiunta in quanto presenti due top club, sarebbe stata inferiore in assenza di una fra Inter, Milan, Juve e Roma).



CHI VINCE PRENDE D PIU' - Inevitabilmebte la Lega Serie A incassa e, come riportato da Calcio e Finanza, sarà il 10% sulla cifra finale l'importo che non andrà ai club. Della cifra rimanente, la divisione sarà quasi identica fra chi vincerà il trofeo e chi perderà, con una differenza di "soli" 500 mila euro in favore della squadra che trionferà.