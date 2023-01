Se tre indizi fanno una prova allora. Prima la rimonta beffarda è assurda contro la Roma, poi l’eliminazione in coppa Italia contro un Torino ridotto in 10 e ora il rocambolesco pari contro il Lecce.: errori individuali in sequenza, dominati fisicamente e tecnicamente in ogni zona del campo da Strefezza e compagni.tanto che la rimonta accennata ma non completata ha un sapore amaro.Pioli voleva una reazione d’orgoglio dei suoi ragazzi e non è stato accontentato. Anzi, per una lunga parte della partita il Milan è riuscito a fare anche peggio perché bloccato dal punto di vista mentale e poco brillante in quello fisico. E l’atteggiamento sbagliato (Dest a parte) dei subentrati è un brutto segnale che non può essere sottovalutatoIl Napoli è volato a più 9 punti ( con lo scontro diretto a favore) complicando la rincorsa scudetto e c’è il rischio di arrivare al doppio confronto con il Tottenham in Champions League con il morale sotto i tacchi.. Novanta minuti che valgono più di un semplice trofeo, il Milan si gioca tutto nel derby di mercoledì prossimo.