La grande vigilia, il giorno della tensione che cresce, monta, e inizia a farsi sentire. Mancano poco più di 30 ore e poi Milan e Inter si ritroveranno faccia a faccia ancora una volta in stagione, ancora una volta a San Siro, ma questa per qualcosa di unico e magico come un derby sì, ma di Champions League, per di più valido per una semifinale e che regalerà ad una delle due formazioni milanesi la chance di giocarsi in campo ad Istanbul la possibilità di vincere il trofeo. Oggi è il giorno delle scelte, delle ultime da Milanello e da Appiano Gentile delle mosse e contromosse anche a livello mediatico e Calciomercato.com seguirà con voi tutta la giornata raccontandovi passo dopo passo ogni avvenimento.



IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 11:15 - Allenamento Milan presso il Centro Sportivo Milanello di Carnago aperto per i primi 15 minuti alla stampa.

Ore 14:30 - Conferenza stampa ufficiale del Milan presso il Centro Sportivo Milanello di Carnago. Parlerà Stefano Pioli con un calciatore.

Ore 12:30 - Conferenza stampa ufficiale dell'Inter presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile. Parlerà Simone Inzaghi con un calciatore

Ore 15:30 - Allenamento Inter presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile aperto per i primi 15 minuti alla stampa.

Ore 17.30-18.30 #MILANOSIAMONOI l'appuntamento Twitch di Calciomercato.com aperto a tutti voi.