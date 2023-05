Il weekend della Serie A è ormai alle spalle, almeno per quello che riguarda la corsa Champions (il turno si chiuderà domani sera), e anche se ancora si fatica a respirare quel clima di tensione che crescerà di giorno in giorno,che mercoledì a partire dalle 21 a San Siro vedrà ufficialmente ilospitare al Meazzaper l'andata delle semifinali della Champions League 2022/23. Mancano soltanto 3 giorni e il day-3 ha visto le due squadra vivere emozioni completamente contrastanti.Inutile girarci attorno, ilha vissuto una giornata che è salita sul saliscendi degli esami strumentali a cui si è sottopostoElongazione vuol dire lesione e l'evoluzione clinica giornaliera sarà decisiva per capire se la stella portoghese ci sarà oppure no.conschierato a sinistra e Brahim Diaz a destra, oppure cona sinistra e il trequartista spagnolo che scala a destra. Pochi gli altri dubbi di formazione con Kalulu che scalpita alle spalle di Kjaer e Tomori, ma solo una mossa tattica a sorpresa di Pioli (il ritorno alla difesa a 3 che fruttò una gara bloccatissima nell'ultimo confronto diretto vinto per 1-0 dai nerazzurri) potrebbe ridare credito al centrale francese.Più serena è stata invece la giornata di Simone Inzaghi che si gode l'abbondanza a centrocampo e attacco, ma resta alle prese con una difesa che resta corta considerando anche gli esterni. Sono quindi 3 i dubbi che l'allenatore nerazzurro si porta dietro e il primo riguarda proprio i laterali. Gosens salvo sorprese non ci sarà, il recupero prosegue ma non così in fretta e dal suo lato agirà. A destra? Se giocherà il secondo saràa slittare nei tre dietro. Sono invece due i dubbi di abbondanza.parte davanti ain attacco per affiancare Lautaro, mentreparte davanti ae Brozovic per una delle altre due maglie rimaste a centrocampo. Salvo sorprese dovrebbe essere il turco a partire dal 1'.