Euroderby in semifinale, 20 anni dopo., quando i rossoneri riuscirono a conquistare la finale di Manchester contro la Juventus grazie al gol 'in trasferta' di Andriy Shevchenko e alla parata nel finale della sfida di ritorno di Christian Abbiati su Mohamed Kallon, dopo che Obafemi Martins aveva pareggiato il vantaggio dell'ucraino.- Da Toldo a Crespo, da Kaladze a Shevchenko, che fine hanno fatto i giocatori che hanno giocato in quella doppia sfida europea ad alta tensione? Scopriamolo nei due pezzi dedicati.