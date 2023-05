La grande attesa sta per terminare. Mancano poco più di un giorno al primo atto dell’Euroderby di Champions League tra Milan e Inter. Rivali in campo per un sogno chiamato finale ma anche sul mercato. Perché entrambi i club stanno seguendo Mateo Retegui, bomber del Tigre e della Nazionale Italiana.



INTER AVANTI - Segna a raffica con il chiaro obiettivo di arrivare a giocare in Europa. Ancora meglio se in Italia, la sua vera e unica priorità. Mateo Retegui è pronto a lasciare il Tigre la prossima estate con l’Inter che ha guadagnato la pole sul Milan per un’operazione potenziale da circa 20 milioni di euro.



BALDANZI ROSSONERO - Un altro nome caldo è quello del trequartista classe 2003 dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Inizialmente accostato all’Inter ora è il Milan che sta valutando attentamente il suo profilo. Il gioiello azzurro può diventare un’alternativa credibile a Brahim Díaz. Per un derby che potrebbe durare molto di più dei 180 minuti previsti dal campo.