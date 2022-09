L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez è nel periodo migliore della sua carriera e lo dimostrano i numeri: 3 gol e 1 assist nelle prime quattro uscite. Stesso dato dell'anno dello scudetto con Antonio Conte in panchina.



Per il Toro questa stagione è la quinta e dopo quattro anni in nerazzurro si può dire che sia definitivamente sbocciato. Brilla di luce propria, anno dopo anno ha anche dimostrato costanza con un bottino di gol che è sempre stato esponenziale e solo i grandi top player ci sono riusciti. Riuscirà ad essere decisivo nel derby? Ecco tutti i suoi numeri.