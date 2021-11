Nel mentre, Ghali vs Salvini in tribuna. pic.twitter.com/KLNRPg4gdX — Alessandro (@90ordnasselA) November 8, 2021

. Il cantante si è alzato in piedi e ha inveito contro il leader politico della Lega, che è rimasto seduto alzando le braccia in segno di esultanza. Il tutto mentreNon si conoscono ancora i motivi del diverbio, ma difficilmente si tratta di calcio visto che, come si capisce ascoltando i testi di diverse sue canzoni. Ad esempio in Cara Italia: "Oh eh oh, quando mi dicon 'Vai a casa', oh eh oh, rispondo 'Sono già qua!'".Un paio d'anni fa, nel remix del brano 'Vossi Bop' di Stormzy, Ghali cantava nel testo: "". Salvini gli aveva risposto su Twitter: "Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave?".Intantodurante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e- cercando di filmarsi col cellulare - ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione"., vinto 3-2 dai nerazzurri il 17 marzo 2019 grazie a un, che invece ieri si è fatto parare il tiro dagli undici metri da