Manca sempre meno alla fine del campionato, e la bilancia che pesa le speranze scudetto di Inter e Milan sta cominciando a pendere dalla parte dei rossoneri: l'ultimo sondaggio ha premiato la squadra di Pioli con circa due terzi dei voti. Il Milan, ricordiamo, può laurearsi campione d'Italia con 4 punti su 6 disponibili contro Atalanta in casa e Sassuolo fuori, mentre l'Inter deve sperare che accada diversamente e battere sia Cagliari in trasferta, sia Sampdoria in casa.



ECCO TUTTI I PRECEDENTI SONDAGGI SCUDETTO IN ORDINE CRONOLOGICO



Sondaggio del 4 aprile (dopo la vittoria dell'Inter a Torino, contro la Juve)

Inter 40,8 %

Milan 30,8 %

Napoli 28,4 %



Sondaggio del 20 aprile (dopo il pesante successo dell'Inter nel derby di Coppa Italia)

Inter 57,9 %

Milan 42,1 %



Sondaggio del 25 aprile (dopo vittoria del Milan allo scadere contro la Lazio, all'Olimpico)

Milan 50,2 %

Inter 49,8 %



Sondaggio del 28 aprile (dopo la sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna)

Milan 57,5 %

Inter 42,5 %



Sondaggio del 1 maggio (dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina e dell'Inter sull'Udinese)

Milan 56.9%

Inter 43.1%



Sondaggio del 9 maggio (dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina e dell'Inter sull'Udinese)

Milan 65.9%

Inter 34.1%