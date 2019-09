Milan-Inter è il match di cartello della quarto giornata del campionato di Serie A. Il derby di San Siro sarà diretto dall’arbitro Doveri, mentre i suoi assistenti sono Ranghetti e Lo Cicero; addetto al Var è Irrati. Calciomercato.com vi racconterà in tempo reale gli episodi da moviola più importanti della partita.



MILAN – INTER Sabato 21/09 h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI – LO CICERO

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE



29' - Biglia perde il pallone e trattiene lo stesso col braccio al momento della caduta. L'arbitro Doveri lo richiama verbalmente, ma non estrae il giallo perché non ha interrotto un'azione pericolosa. Decisione corretta.



23' - Il Milan va in vantaggio con Calhanoglu, ma il gioco era già fermo. L'arbitro Doveri aveva fischiato per un tocco di mano di Kessie su rilancio di Asamoah. Fischio dubbio perché la mano è attaccata al corpo, ma in ogni caso il gioco era già fermo quando Calhanoglu ha calciato a rete.