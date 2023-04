Milan-Inter si giocheranno un posto in finale di Champions League dopo aver eliminato Napoli e Benfica. La Uefa ha ufficializzato le date delle semifinali.



LE DATE - La partita d'andata sarà Milan-Inter e si giocherà mercoledì 10 maggio, mentre il ritorno è in programma martedì 16 maggio. Entrambe le partite si disputeranno alle 21. Contestualmente, si conoscono anche le date dell'altra semifinale: Real Madrid-Manchester City al Santiago Bernabeu martedì 9 maggio, il ritorno all'Etihad Stadium mercoledì 17 maggio.



DOVE VEDERLE - Dove vedere i due derby di Champions? Milan-Inter del 10 maggio sarà trasmessa in esclusiva in streaming da Prime Video, mentre Inter-Milan del 16 maggio sarà visibile su Sky e in chiaro su Canale 5.