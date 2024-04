(lunedì 22 aprile con calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri si presentano allo scontro diretto da primi in classifica con ben 14 punti di vantaggio: se dovessero vincere il sesto derby di fila, conquisterebbero aritmeticamente lo scudetto numero 20 della propria storia, quello della seconda stella. Arbitra Colombo, assistito da Meli e Alessio con Massa quarto uomo, Marini e Mariani al Var. Occhi ai cartellini: diffidati Tomori e Musah oltre a Pioli da una parte, Mkhitaryan dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Milan è impegnato sul campo della Juventus, mentre l'Inter gioca in casa col Torino.

Partita: Milan-Inter.Data: lunedì 22 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.- Pioli perde per squalifica Thiaw, che si aggiunge agli altri difensori indisponibili: Kjaer e Kalulu, entrambi infortunati. Dall'altra parte Cuadrado è l'unico assente nella rosa di Inzaghi, Darmian vince il ballottaggio con Dumfries sulla fascia destra. Per il resto entrambi gli allenatori schierano i rispettivi undici ideali: l'unica mossa sorpresa è nel

: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Musah, Loftus Cheek, Pulisic; Leao. Allenatore: Stefano Pioli.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.