Milan-Inter, è Colombo l'arbitro del derby Scudetto: le designazioni per la 33esima giornata di Serie A

CHI E' COLOMBO, L'ARBITRO DEL DERBY SCUDETTO

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni per lae spicca la scelta per il super posticipo di lunedì 22 aprile: viene affidata al fischietto comasco la sfida che può consegnare ai nerazzurri il loro 20esimo titolo nazionale e la seconda stella, la coppia Marini-Mariani al VAR.Va invece a Fabio Maresca di Napoli lo scontro diretto per la Champions League tra, in programma sempre lunedì.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

Venerdì 19/02 h.18.30: Feliciani: Zingarelli - Scarpa: Marinelli: Abisso: La PennaVenerdì 19/02 h. 20.45: Piccinini: Baccini - Imperiale: Massimi: Chiffi: ValeriSabato 20/04 h.18.00: Manganiello: Del Giovane - Liberti: Baroni: Di Paolo: AbissoSabato 20/04 h.20.45

: Guida: Di Iorio - Perrotti: Rutella: La Penna: Fabbrih. 12.30: Doveri: Rossi L. - Scatragli: Santoro: Pairetto: Irratih. 15.00: Rapuano: Rossi M. - Mastrodonato: Camplone: Valeri: Marinih. 18.00: Marchetti: Preti - De Meo: Perenzoni: Fabbri: Di Paoloh. 20.45

: Giua: Dei Giudici - Bercigli: Zufferli: Mariani: SerraLunedì 22/04 h. 18.30: Maresca: Passeri - Costanzo: Sacchi: Irrati: ChiffiLunedì 22/04 h. 20.45: Colombo: Meli - Alassio: Massa: Marini: Mariani