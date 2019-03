Si chiude questa sera la 28esima giornata di Serie A. E si chiude in bellezza con il derby diSfida sempre affascinante, che torna a essere importante. Terza contro quarta in classifica, un punto a separarle, l'obiettivoa unirle. All'andata fucontro, al ritornocontro: tutto è cambiato.5 vittorie consecutive per gli uomini di, 3 nelle ultime 8 per quelli di, i nerazzurri non hanno mai perso negli ultimi 5 derby di campionato: 3 pareggi e 2 vittorie. I rossoneri hanno portato a casa l'ultima stracittadina diil 31 gennaio 2016, conin panchina ea mettere le firme sul 3-0. Permai un gol nei 90 minuti contro l'Inter: un derby pareggiato per 0-0, uno perso 1-0 e uno vinto in Coppa Italia ma con gol arrivato nei supplementari ().- Krzysztofè al suo primo derby di Milano: arrivato a gennaio ha realizzato 8 gol in 8 partite con la maglia del Milan. Matteo, invece, è l'uomo in più per l'Inter: 3 gol in 6 presenze e sempre tra i più positivi. Milan-Inter passa ancora dai loro piedi.: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Lautaro, Perisic.​