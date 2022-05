Primi tifosi e primi cori rossoneri a Reggio Emilia, in vista della sfida che potrebbe significare #Scudetto per il #Milan pic.twitter.com/ntIvMAgdnQ — calciomercato.com (@cmdotcom) May 22, 2022

Solo con te, sempre per te… FORZA @acmilan!!!!

Una Serie A divertente, come non si vedeva da anni. E una lotta scudetto infuocata, che darà il suo verdetto all’ultimo respiro:Tra sorpassi, controsorpassi e colpi di scena hanno regalato al pubblico spettacolo e divertimento da agosto a maggio.Alle 18 inizierà l’ultimo atto del derby più lungo di sempre.Su calciomercato.com seguiremo in diretta la giornata che assegnerà il tricolore, fino alle sfide sul campo e ai festeggiamenti di una delle due squadre.Le prime immagini dei tifosi rossoneri a Reggio Emilia11:45Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa a disposizione tranne l'infortunato Gagliardini e schiera laDall'altra parte Giampaolo sostituisce lo squalificato Colley con il giapponese Yoshida al centro della difesa, testa a testa fra Quagliarella e Caputo in attacco. Assenti gli indisponibili Giovinco, Gabbiadini, Supryaga e Sensi, mentre Candreva gioca titolare così come l'altro ex di turno Skriniar.Pioli può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Kjaer.Dall'altra parte Chiriches e Ayhan si giocano un posto al centro della difesa. Assenti gli indisponibili Toljan, Romagna, Harroui e Obiang.I proprietari del fondo Elliott,, saranno a Reggio Emilia con la squadra per vivere l'ultima partita della stagione, che potrebbe regalare al Milan il tricolore 11 anni dopo l'ultima volta.Con un post pubblicato su Twitter il terzino del Milan,ha voluto così caricare la sfida fra Sassuolo e Milan che assegnerà lo scudetto. "Solo con te, sempre per te... FORZA Milan!"