Milan-Inter (calcio d'inizio alle 21) è il match d'andata della seconda semifinale di Champions League: da regolamento non ci sono più diffidati (cartellini gialli azzerati dopo i quarti di finale), a dirigere l'EuroDerby lo spagnolo Jesus Gil Manzano, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN - INTER ore 21



Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistenti: Diego Barbero (ESP), Ángel Nevado (ESP)

Quarto ufficiale: José María Sánchez (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Alejandro Hernández (ESP)



PRIMO TEMPO



14' - Il Milan chiede un rigore per trattenuta di Bastoni su Saelemaekers, per l'arbitro Gil Manzano è tutto buono.



8' - Proteste Milan sul gol di Dzeko, ma il bosniaco si libera regolarmente dalla marcatura di Calabria.