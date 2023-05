Il mondo degli arbitri ripiomba nel caos. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la procura della FIGC guidata ancora una volta dal procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta dopo una denuncia ricevuta direttamente dall’assistente arbitrale Pasquale De Meo che ha citato il responsabile della Can A e B, Gianluca Rocchi, e gli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri.



I FATTI - Tutto partì lo scorso 7 aprile quando l’assistente di linea aveva messo a verbale le critiche dell’osservatore arbitrale di Milan-Empoli nei confronti dei vertici Aia durante la presidenza Trentalange. In seguito a quel gesto De Meo avrebbe avuto confronti e rapporti tesi proprio con Rocchi, Orsaro e Valeri con cui in passato il De Meo ha avuto altre divergenze di vedute.



CHINE' AL LAVORO - Una denuncia che ha attivato il procuratore Giuseppe Chiné, impegnato e diventato celebre anche per i fascicoli d'inchiesta legati alle indagini sulla Juventus (plusvalenze e manovra stipendi). Secondo La Repubblica, al termine di Milan-Empoli l’osservatore arbitrale Claudio Puglisi davanti al team arbitrale composto da Marcenaro, Mondin, De Meo e Rapuano espresse così le sue lamentele: “Quest’anno ho sempre fatto gare di Serie B e Serie C... E sapete grazie a chi? Grazie agli amici di Torino. Tutto questo da quando ci sono loro, da due anni, gli amici di Torino. Vi sembra normale?”. Una lamentela che De Meo ha riportato all’allora vicepresidente dell'Aia, Baglioni.