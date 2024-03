Serie A: passo deciso del Lecce verso la salvezza, sempre più a rischio Sassuolo e Frosinone

Parte bene l’avventura di Luca Gotti sulla panchina del Lecce. I giallorossi passano in casa di una Salernitana sempre più ultima della classe e vedono ormai lontana una retrocessione fissata a 5 su Sisal, quota che sale addirittura a 11 per gli esperti. Tutt’altro discorso per il Sassuolo, sconfitto in casa della Roma, visto in Serie B a 1,80, seguito dal Frosinone, battuto in casa dalla Lazio, e dato tra le ultime tre a 2 volte la posta. Leggermente più attardato l’Empoli, giunto alla terza sconfitta consecutiva e offerto a 2,75, con il Cagliari a seguire a 3. Dopo due vittorie consecutive, arriva lo stop contro il Milan per il Verona, dato come retrocesso a 4,33, con l’Udinese, altra sconfitta in un turno amaro per le squadre di bassa classifica, a distanza di sicurezza a quota 5.