Milan interessato a Ceballos

. Il fantasista delè pronto a dire addio al club spagnolo nel corso dell'estate anche perché nel reparto è già chiuso da Bellingham, Brahim Diaz e, in base a come verrà ridisegnato l'attacco dei Blancos anche dall'arrivo di Mbappé.Nonostante ill'idea di un addio è oggi più che mai concreta e il club rossonero, che ci provò già nell'estate del 2022 (un anno prima del rinnovo) continua ad essere una possibile destinazione.

Secondo quanto riportato da AS in Spagna il rapporto fra i due club è ottimo e aiuterebbe un affare con il, ma il cui discorsoUn affare alla Brahim Diaz che oggi il Real non vorrebbe agevolare chiedendo almeno 10 milioni per il suo cartellino.