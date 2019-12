Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan prova a stringere per un altro colpo in entrata. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club rossonero ha raggiunto un'intesa di massima col Barcellona per l'acquisto del difensore classe '99 Jean-Claire Todibo. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, senza la clausola di recompra a favore dei blaugrana



Ora la palla passa al calciatore francese e al suo entourage, che in questi giorni ha sempre tenuto viva l'ipotesi alternativa che porta alla Bundesliga e al Bayer Leverkusen e all'RB Lipsia, società che avrebbero il vantaggio di disputare le competizioni europee.