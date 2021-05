Il Milan accelera per regalare a Ibrahimovic un nuovo compagno di reparto: Olivier Giroud è sempre più vicino. Il contratto del centravanti francese con il Chelsea scade al termine della stagione, la finale di Champions League sarà l'ultimo atto della sua storia a Londra, e i rossoneri sono pronti ad offrirgli una nuova avventura con la possibilità di continuare a giocare la massima competizione europea.



CERCA CASA, I DETTAGLI DELL'ACCORDO - Maldini e Massara hanno preso in mano il dossier per superare la concorrenza, soprattutto club inglesi e di MLS: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il Milan ha raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Giroud sulla base di un biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Manca ancora qualche dettaglio da perfezionare e la prossima settimana, dopo la finale di Champions, è prevista l'accelerata finale. Intanto, il giocatore ha già dato il via alla ricerca di una casa a Milano, segnale che conferma l'avvicinamento al Diavolo: Milan-Giroud, pista sempre più calda.