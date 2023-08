La situazione relativa al futuro di Ballo-Tourè continua a tenere banco in casa Milan. Il club rossonero vuole ricavare almeno 4 milioni dalla cessione a titolo definitivo del terzino senegalese e nelle ultime ore ha raggiunto un accordo di massima con l’ultima vincitrice del campionato belga, l’Anversa dell’ex Van Bommel.



LA SITUAZIONE- Il Milan spinge per cedere Ballo-Touré all’Anversa ma il giocatore non apre alla destinazione belga perché vorrebbe riaprire il discorso con il Werder Brema. Fode aveva messo in stand-by la soluzione tedesca perché vorrebbe tornare in Ligue 1 ma allo stato attuale non ci sono offerte concrete da quel campionato. Ecco perché ora considera un trasferimento in Bundesliga più allettante rispetto alla proposta arrivata dall’Anversa.



NIENTE ACCORDO- Nonostante una lunga trattativa che va avanti da almeno un mese, il Milan non ha ancora trovato un accordo con il Werder Brema. Il club tedesco ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 4 milioni, Furlani vuole l’obbligo. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contratto tra l’agente di Ballo-Toure e la dirigenza rossonera per provare a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.