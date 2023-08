: sull’unico tiro in porta di una certa pericolosità subisce gol da Schuurs senza alcuna responsabilità. Utile nel far ripartire l’azione con i piedi.qualche incertezza tecnica macchia una gara attenta dal punto di vista tattico.: guida la difesa con grande personalità, da veterano. Si concede anche un paio di uscite palla al piede di ottima fattura tecnica. (dal 35’ st Kjaer sv)sempre sul pezzo sia sui recuperi in velocità, la specialità della casa, che sul gioco aereo.gioca da mezzala aggiunta e regala spettacolo come in occasione del dolcissimo tocco sotto che chiude virtualmente la gara e gli vale la prima marcatura stagionale. (Dal 40’ st Florenzi sv)semplicemente devastante: spazza via Ilic, serve un pallone solo da spingere in rete l’amico americano Christian. (dal 19’st Musah 6: primi minuti positivi con la maglia del Milan a San Siro)le sue caratteristiche e il suo stile di gioco poco appariscente ma efficace risultano fondamentali per dare equilibrio a una squadra tanto bella quanto offensiva.centrocampista totale, gioca a tutto campo e sempre pensando in verticale. Buona la prima a San Siro.: impatto magnifico con il mondo Milan del quale si candida a essere uno dei leader tecnici. Secondo gol in altrettante partite, detesta la giocata conservativa. E Pioli lo applaude dalla panchina.tanto movimento a favorire l’inserimento delle ali, glaciale due volte dal dischetto: sono già 3 gol in 3 partite per l’eterno campione francese. (dal 19’ stinizia a far vedere qualche spunto interessante): No Rafa no party. Decisivo sempre nel bene e nel male. Delizioso l’assist per il gol di Theo, si procura un calcio di rigore al termine di un’azione straripante. (dal 19’ sti terzini che giocano dentro il campo, la punta mobile e le mezzali a tutto campo: tante nuove soluzioni quel esperimentate dal tecnico rossonero. Che piacciono eccome anche ai tifosi oltre ai giocatori stessi. Una larga vittoria contro un avversario storicamente come il Torino è una notizia importante per il Milan.: incassa 4 gol anche senza grandi responsabilità. Ma in generale non è un esempio di affidabilità sia con i piedi che tra i pali.: un gol da attaccante vero che illude il Toro. Ma di mestiere fa il difensore e questa sera lo fa male. Atterra Leão in area di rigore ingenuamente.: sul gioco aereo si farebbe anche apprezzare ma quando viene preso d’infilata sono guai per il Toro. Anche lui commette un fallo da rigore molto ingenuo.: pulito nel far ripartire l’azione ma nullo nell’opposizione su Pulisic.: un ex della gara, non si vede praticamente mai. Spinge poco e difende ancora meno. (14’st: qualche spunto in più rispetto al compagno ma nel complesso poca cosa).: non riesce proprio ad entrare in partita, sempre in ritardo.: letteralmente sovrastato da Loftus-Cheek, serata da dimenticare e anche in fretta. (dal 1’ st: leggermente meglio rispetto a Ilic ma non ci voleva poi così tanto): prova a mettere il fisico per tamponare il binario di destra del Milan. Ci riesce in rarissime occasioni.: l’inizio sarebbe anche incoraggiamento con qualche spunto degno di nota. Il problema è che la sua partita finisce molto presto. (14’ st: un paio di azioni solitarie e poco altro): il grande assente ingiustificato della contesa.: costretto a uscire per un problema muscolare. (dal 21’ st: lotta ma é sempre molto lontano dall’area di rigore).: perde subito la bussola e si preoccupa più di protestare con l’arbitro che di ridisegnare la squadra.