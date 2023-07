Accelerata del Milan per Samuel Chukwueze. Il giocatore del Villarreal è molto vicino: i due club hanno avuto nuovi positivi contatti oggi. Gli spagnoli sono scesi dalla loro valutazione di 35 milioni di euro e l'accordo potrebbe essere trovato intorno ai 30 più bonus.



Il Milan ha in mano il sì del giocatore che vuole solo il trasferimento in rossonero e ha già un accordo di massima sull'ingaggio. Furlani e la dirigenza milanista stanno pensando di investire sull'ala e potrebbero chiudere l'affare in pochi giorni, quelli strettamente necessari per lo scambio dei documenti.



Il pallino è nelle mani del Milan. Nelle prossime ore il club rossonero deciderà se finalizzare l’operazione o meno, un colpo che escluderebbe Taremi (che piace tanto per l’attacco). L'accelerata delle ultime ore spiega anche la mossa di liberare lo spazio per il secondo extracomunitario da aggiungere alla rosa. Il Milan infatti ha comunicato l'addio del classe 2004 Boakye prelevato lo scorso marzo dall’MSK Zilina Africa.