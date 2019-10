La lista dei problemi in casa Milan è decisamente molto lunga. Il rendimento della squadra stenta a decollare, la classifica preoccupa così come le esibizioni di alcuni giocatori. Tra questi figura Davide Calabria che, in questo avvio di stagione, sembra la controfigura del terzino che tanto bene aveva fatto sotto la guida di Rino Gattuso. Tanto da guadagnarsi la chiamata della società in sede: la scorsa estate erano stati frequenti i contatti tra il suo nuovo agente, Alessandro Lucci, con la dirigenza milanista. Sul tavolo della trattativa il rinnovo del contratto fino al 2024, l'accordo sulla parola già trovato ma ancora non è arrivato il nero su bianco. Una situazione particolare che lascia aperta qualsiasi finestra sul futuro.



ADDIO PROBABILE - Da elemento imprescindibile, simbolo del settore giovanile rossonero e della milanismo, a un futuro in bilico. Sono cambiate diverse cose nelle ultime settimane per Davide Calabria. I due cartellini rossi rimediati nelle prime nove partite, sommati ad alcuni errori che sono costati cari in termini di risultato, hanno generato del malumore intorno al giocatore. Considerando che anche Conti sta deludendo ampiamente, il Milan a gennaio sarà chiamato a intervenire nel ruolo di terzino destro. Uno dei due è destinato a partire e gli indizi portano tutte al canterano: Calabria, così come avvenuto con Locatelli e Cutrone, garantirebbe una plusvalenza secca, cosa che invece non farebbe Conti (a gennaio a bilancio 12 milioni).



OPZIONI IN LIGA - La scorsa estate era stato il Valencia a prendere informazioni con l'agente Alessandro Lucci sulla situazione di Davide Calabria dopo l'infortunio occorso all'italiano Cristiano Piccinni. Una pista da tenere sempre in considerazione, anche in vista della prossima estate. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, anche il Siviglia sta valutando il profilo del classe 1996. Al momento si tratta di timidi interessamenti, in attesa di capire quali scenari si possono aprire sul futuro di Calabria. Che è leggermente meno sicuro e convinto di rimanere al Milan.