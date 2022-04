Nel campionato dei convenevoli,. Zero a zero a San Siro col Bologna, zero a zero a Torino col Toro. Con una differenza:(Skorupski era stato il migliore in campo),. Anzi, per personalità, orgoglio e determinazione meglio i granata. Al Milan sta mancando la forza in attacco, nelle ultime 6 partite ha segnato solo 4 gol, così si fatica a vincere lo scudetto, anche seI primi 45' sono stati di. Se qualcuno aveva visto tre ore prima Manchester City-Liverpool si sarà reso conto, una volta di più, della. Era come se dopo un tuffo alle Maldive dovessi farne uno nel Po. Eppure in campo c’era una delle tre squadre che puntano allo scudetto, ma, due fuori, una nello specchio (sinistro di Calabria, respinta di Berisha). Molti errori, poca tecnica, tanta corsa, ma spesso a vuoto. Il Milan aveva un solo duello in cui insistere, quello dicontro Zima,. Nelle altre zone del campo,. Saelemaekers a destra ha chiesto un rigore che non c’era proprio, fine dei suoi meriti;; qualche sgroppata di Hernandez, un buon controllo di Tonali, fine del Milan. Il Torino giocava col suo orgoglio, concedendo poco o niente. Nel primo tempo dei granata una sola occasione, con un tiro finale sbagliato da Ricci. La squadra di Juric si è appiccicata a quella di Pioli e le ha tolto respiro e iniziativa. Su tutti, come spesso è successo in questa stagione, quel gigante di Bremer.Il Toro ha iniziato meglio la ripresa eall’incrocio dei pali. Per il Milan, solo le fiammate di Leao, così Pioli dopo 10' ha tolto l’inutile Brahim Diaz per mettere Messias e spostare Saelemaekers al centro del trio che doveva rifinire alle spalle di Giroud. All’allenatore serviva un’idea per uscire dal, ma le sue mosse non hanno modificato il corso della gara. Il Toro ha rischiato davvero solo quandoDopo un’ora di partita, la squadra di Pioli ha cercato di alzare il ritmo, Juric se n’è accorto e ha sistemato con giudizio la parte destra del Toro conal posto di Zima (continuamente in difficoltà su Leao) e Ola Aina per Singo. Un minuto dopo i cambi,anzi, se l’è creata da solo, con un fantastico “sombrero” su Tomori che poi è riuscito a deviare in angolo il tiro del Gallo. Il Torino è uscito bene dalla pressione del Milan puntando sulla forza die gli attacchi di Ola Aina. In contropiede Belotti ha avuto un’altra buona occasione, ma è arrivato stremato in fondo all’azione e il suo sinistro si è spento sull’esterno della rete. Juric lo ha tolto per mettere il giovane Pellegri. Poco prima però l’occasione era stata del Milan con, parata di Berisha. Le squadre si sono allungate, lo spazio è aumentato, il Toro rispondeva colpo su colpo al Milan, tantoché dei suoi 14 tiri totali ben 12 sono arrivati in questo secondo tempo.Poco, pochissimo Milan. Per l’orgoglio, complimenti al Toro che, pur non avendo niente da chiedere al campionato, ha giocato una partita seria.(3-4-2-1): Berisha; Zima (18’ s.t. Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (18’ s.t. Aina), Lukic, Ricci, Vojvoda (39’ s.t. Buongiorno); Pobega (39’ s.t. Seck), Brekalo; Belotti (31’ s.t. Pellegri). All. Juric.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (42’ s.t. Gabbia), Theo Hernandez; Tonali (37’ s.t. Krunic), Kessie; Saelemaekers, Diaz (10’ s.t. Messias), Leao; Giroud. All. Pioli.: Doveri di Roma: 14’ p.t. Lukic (T), 18’ p.t. Tomori (M), 30’ p.t. Pobega (T), 36’ p.t. Kalulu (M), 16’ s.t. Juric (T)