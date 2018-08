Il Parma stringe i tempi per riportare Gervinho in Italia. Prima però l'ivoriano ex Roma deve svincolarsi dal club cinese dell'Hebei Fortune: per lui è già pronto un contratto triennale da circa un milione di euro netto a stagione con una clausola di rescissione immediata in caso di retrocessione in Serie B.



In arrivo anche Benalouane (Leicester) e forse Rispoli (Palermo) per rinforzare la difesa. Davanti si avvicina Sprocati della Lazio e invece tarda ad arrivare il sì del giovane interista Karamoh, mentre a centrocampo nuove voci di mercato sul possibile arrivo dal Milan di Montolivo.