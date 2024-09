Milan, ipotesi Terzic: chi è l’ex allenatore del Borussia Dortmund e come potrebbe far giocare i rossoneri

AFP via Getty Images

potrebbe essere decisiva come e anche più di tutti gli altri. Nella gara di domenica infatti Paulosi gioca una porzione del suo futuro dopo il ko interno ine un inizio di stagione in costante affanno. Tra i tanti nomi che circolano per la sua eventuale sostituzione ce n’è uno che si sta facendo largo: quello di. L’ex allenatore delera in tribuna ad assistere all’ultimo match dei rossoneri e, dopo aver lasciato il club per il quale tifa da tutta la vita, èConosciamolo meglio a partire dalla sua carriera fino al modo in cui fa giocare le formazioni che allena.

Classe 1982, a 41 anni è reduce dal suo successo principale su una panchina:. I gialloneri da lui guidati sono stati ladella scorsa edizione e si sono fermati – non senza farli soffrire – solo davanti a Bellingham, Vinicius e compagni. Due settimane dopo è stata comunicata ladel contratto che lo legava al club: l’avventura di Terzic, che era partita dal basso dieci anni prima e aveva scalato l’organigramma fino a diventare allenatore della prima squadra, si chiudeva di comune accordo e dopo giorni concitati. Dagli ambienti vicini alla società infatti erano fuoriusciti parecchisecondo cui alcuni giocatori chiave della squadra avessero avutoseri con lui. Soprattutto Mats, in scadenza di contratto, aveva posto un aut aut al club:Alla fine nessuno dei due è rimasto e il difensore, qualche mese dopo, si è accasato alla Roma.

Gli ultimi due anni di Terzic sono stati delle montagne russe. Prima della finale di Champions persa, era arrivata la folle corsa inconclusasi con unLe immagini dell’allenatore indavanti al muro giallonero fecero il giro del mondo e testimoniarono il suo struggimento. Nell’annata seguente il gran percorso in Europa – ha vinto il girone della morte con, prima di eliminare- ma anche un deludentee un logorio generale dell’ambiente che ha poi portato all’addio. Già a Natale aveva rischiato l’esonero ma la società l’aveva confermato, affiancandogli però due nuovi assistenti allenatori: Nurie Sven. Sei mesi dopo il primo è stato promosso al suo posto.

Terzic è di Menden, Germania occidentale. Proviene da una famiglia diarrivati in Germania dalla ex- i genitori sono dellae della. Suo fratello maggiore, Alen, lavora come scout per il Borussia Dortmund. Ha studiato scienze dello sport all’Università della Ruhr di Bochum.in serie minori con le maglie dell’Iserlohn, del Westfalia Herne, dell’Wattenscheid e del Cloppenburg, arrivando alla quarta divisione. Cresciuto a pochi chilometri da Dortmund,Nel 2012 era sugli spalti per la vittoria della Bundesliga conin panchina. Nel 2013 era aper la finale dipersa con il Bayern Monaco. I suoi ricordi più belli però risalgono al 1997 a quella vinta contro la. "All'epoca avevo 14 anni. Sfortunatamente non ero a Monaco, maIl giorno dopo ero all'aeroporto per il ritorno della squadra assieme a mio fratello. Da allora ho rivisto la partita diverse volte, è stato un giorno davvero speciale per tutti noi tifosi del Dortmund". Nel 2010 inizia a lavorare dae diventa quindidel Borussia. Nel 2018 ottiene la licenza didella Uefa e diventadi Slavenal, in Turchia, e poi in Premier League, al. Avrà lo stesso ruolo con Lucienal BVB, dove torna. Quando lo svizzero viene esonerato, nel dicembre 2020, ladiventa finalmente sua. Sfrutta l’occasione e, da, batte ilin finale diNon viene confermato e la società affida il ruolo di primo allenatore a Marcoe quello dia Terzic. Il primo però fallisce e il secondo gli subentra, firmando un contratto fino al 2025.

Il Milan lo tiene d’occhio per l’e per iche ha ottenuto in. È un allenatore, in rampa di lancio,e adatto a un progetto come quello che ha in mente. “Non voglio sembrare arrogante ma, dopo 13 anni negli spogliatoi,ha detto in una recente intervista. Qualche dubbio su di lui resta nella gestione del gruppo. Nell’ultimo anno ha avuto diversi problemi con idello spogliatoio, conin primis. Questi lo aveva criticato davanti a tutti e creato uno strappo che poi non è stato possibile ricucire. Terzic utilizza un sistema di gioco duttile che parte dal. Con questo schieramento si copre nella fase di non possesso mentre in quella di possesso porta gli esterni ad alternarsi tra la ricerca dell’ampiezza sulle fasce e il sostegno all’unica punta.. Per quanto riguarda la, il suo Borussia bilanciava la partenza dal basso con la ricerca diretta della punta con le caratteristiche diche aiutavano in quel caso. I gialloneri non andavano a, o almeno non lo avevano come dogma. La pressione si assestava intorno alla linea di metà campo, dirottando il gioco avversario sui loro punti deboli.