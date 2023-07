il lavoro non è finito. La famosa citazione del compianto campione di pallacanestro Kobe, pronunciata in conferenza nel post partita di gara 2 in occasione delle Finals NBA del 2009,la vera regina delle compravendite fino a questo punto della sessione,che ha portato finora ama gli arrivi in casa rossonera non sono ancora terminati.- Già, perché: uno saràchiesto da Stefano Pioli, conper il quale ogni ora che passa la destinazione meneghina si avvicina. Non solo,, come pare probabile, in destinazione Bologna o Nizza, verrà preso anchecon il nome dell'ex Roma attualmente al Basilea, Riccatdo, che rimane caldo. Possibile poi che ci sianoad esempionell'ambito dell'affare, diretto sotto la Mole Antonelliana. Ma ciò che nelle ultime ore solletica maggiormente l'animo e le fantasie dei tifosi rossoneri è la notizia che riguarda l'attacco: dopo Okafor e Chukwueze, secondo quanto appreso da Calciomercato,com,e allo svizzero, con il club che sta vagliandoSicuramente non è la priorità, anche perché il Milan vuole valorizzare i propri colpi, maL'identikit?per un palcoscenico d'onore come quello del Milan: senza nessuna fretta, ma la strada è tracciata.Nella gallery potete scoprirli.@AleDigio89