Viste le difficoltà per arrivare sia a Luka Jovic che a Arkadiusz Milik, il Milan continua la ricerca dell'attaccante per la prossima stagione. E come scrive Tuttosport sono in rialzo le probabilità di vedere Patrick Schick in rossonero: l'RB Lipsia difficilmente lo riscatterà dalla Roma, con il ceco che piace tanto a Rangnick.