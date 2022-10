Al 55' di Milan-Juve l'errore di Vlahovic su un disimpegno all'indietro innesca il contropiede di Brahim Diaz, che si fa 40 metri in fuga, superando prima Bonucci e poi tutto il resto della difesa bianconera: Szczesny prova a metterci la mano, ma il tiro del rossonero finisce in rete per il 2-0 del Milan. Ecco le immagini più belle del gol del numero 10 rossonero che poi fa festa sulle spalle di Leao.