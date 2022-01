DICCI LA TUA

È tutto pronto per una nuova puntata sul nostro canale Twitch, oggi andrà in onda dalle 18.30 alle 20 conTanto mercato per analizzare le mosse delle big negli ultimi dieci giorni di trattative, ci sarà un focus, faremo il punto sull’Inter insieme al. Ospiti della puntata saranno Nicola, ex attaccante tra le altre della Juventus. Poi Ariedo, storico dirigente del Milan, oggi alla Cremonese.E ancora Marinada Bergamo per parlare del casoe Marcoper rispondere a tutte le vostre domande sul mercato. L’appuntamento è per le 18.30 sul nostro canale Twitch, non mancate.Appuntamento da non perdere!