è il big match della 16esima giornata di Serie A nel giorno della Befana. Una sfida che lascia aperti tantissimi scenari e importantissima anche a livello di classifica dove i rossoneri di, in caso di vittoria, potrebbero portarsi a +4 dall'Inter fermata oggi dalla Sampdoria, mentre i bianconeri di(con una gara in meno) potrebbero riaprire la propria di corsa scudetto accorciando sulle due rivali. Tante le assenze da entrambe le parti con Cuadrado, Alex Sandro, Krunic e Rebic fermati dal covid, mentre Ibrahimovic, Bennacer e Morata sono out per infortunio.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Calabria, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao.Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.​