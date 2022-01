la quarta del girone di ritorno con, Una gara attesissima perché dopo la vittoria dell'Inter c'è davvero tanto in palio oltre i 3 punti. I rossoneri disono chiamati al riscatto dopo la clamorosa sconfitta subita contro lo Spezia fra le enormi polemiche arbitrali e devono difendere il proprio ruolo di contender al titolo. I bianconeri di, invece, con una vittoria tornerebbero incredibilmente fra le prime 4 posizioni che vorrebbero dire Champions League, un risultato insperato soltanto qualche mese fa. Tante le assenze a partire dall'infortunato Chiesa passando per Kessie impegnato in Coppa d'Africa e toccherà adprovare a trascinare i compagni al successo.Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A (51), sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più nel torneo (55). Il Milan è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (2V, 1N), e dopo l’1-1 allo Stadium dello scorso settembre, Milan e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92. La Juventus è imbattuta da otto partite di campionato grazie a sei successi e due pareggi, la miglior striscia per i bianconeri nella competizione dal dicembre 2020 (12).Massimiliano Allegri ha ottenuto 11 vittorie e quattro pareggi contro Stefano Pioli in Serie A.del Milan ha segnato nelle sue ultime tre sfide di campionato contro la Juventus, soloha trovato il gol in più match di fila contro i bianconeri in Serie A (5).ha realizzato due gol contro i bianconeri nel torneo: entrambi al Meazza con il Milan (luglio 2020 e ottobre 2010) e potrebbe diventare il marcatore più anziano a segnare contro la Juventus in Serie A superando Silvio Piola.ha preso parte a 12 reti contro il Milan in campionato (sette gol e cinque assist), l’attaccante argentino non ha però mai segnato al Meazza contro i rossoneri.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.​(4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Morata.​