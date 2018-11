Dopo le nove gare giocate da venerdì, si conclude questa sera il lungo weekend della. A scendere in campo nel big match di questo turno sono. Fischio d'inizio del signor Mazzoleni alle 20.30 a San Siro, in una partita ricca di significati e importantissima per la classifica., protagonisti della maxi operazione che la scorsa estate ha portato anche Mattia Caldara a trasferirsi in rossonero.La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Milan (1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 29 gare contro i rossoneri. Dalla stagione 2010/11, il Milan ha perso cinque delle otto sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (2V, 1N), contro nessun'altra avversaria ha patito così tante sconfitte nello stesso intervallo temporale. Il Milan è la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A: 49 volte, anche se la più recente nell'ottobre 2016. Il Milan ha vinto le ultime tre partite di Serie A di fila: non registra una striscia di successi più lunga in campionato dallo scorso marzo (cinque). Nell'ultima giornata il Milan ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in questo campionato: la squadra rossonera non registra due clean sheet consecutivi in Serie A da marzo (striscia in cui arrivò a quattro). La Juventus è l'unica squadra ancora imbattuta in trasferta nei cinque maggiori campionati europei nell'anno solare 2018: al momento 12 successi e tre pareggi. Dopo essere stato allenatore del Milan per 133 gare di campionato, Massimiliano Allegri ha ottenuto sette successi nelle otto sfide di Serie A alla guida della Juventus contro la sua ex squadra (1P). L'attaccante del Milan Gonzalo Higuain (40 reti in 73 presenze con la Juventus in campionato) è andato in gol solo in una delle sei sfide di Serie A contro la squadra bianconera, nel settembre 2015 al San Paolo con la maglia del Napoli. Con cinque reti e due assist, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha partecipato attivamente a sette gol in otto sfide contro il Milan in Serie A.