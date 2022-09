Durante la pausa per le nazionali scenderà in campo anche la Francia Under 21, impegnata il 23 settembre contro la Germania e tre giorni dopo col Belgio. Nella lista del commissario tecnico Sylvain Ripoll ci sono 23 calciatori, tra cui anche il milanista Pierre Kalulu. Di seguito l'elenco completo.



I convocati: Dietsh, Y.Fofana, Meslier, Diakité, W.Fofana, Gusto, Kalulu, Kouassi, Lukeba, Merlin, Truffert, Caqueret, Chotard, S.Diop, K.Koné, Le Fée, K.Thuram, Cherki, Cho, Gouiri, Kalimuendo, N'Goumou, Rutter