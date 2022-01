Pierre Kalulu, difensore del Milan, parla a Milan Tv dopo la partita col Venezia: "Con queste due vittorie abbiamo iniziato l’anno come volevamo. Ed ora vogliamo continuare su questa strada. Giocare con Gabbia? È sempre un’opportunità quando ci sono delle assenze. Con Matteo mi sento a mio agio. Il regalo al tifoso? Dare la maglia per me è nuovo, sono felice di questa cosa. Sento di essere apprezzato".