L'accordo era stato trovato ed è ancora lì sulla scrivania del Milan per essere ratificato, ma per Daichi Kamada oggi non c'è alcuna fretta di chiudere. L'acquisto di Loftus Cheek ha di fatto chiuso uno dei due slot da extracomunitario a disposizione e il club rossonero sta valutando se occuparlo con il giapponese che si è svincolato dall'Eintracht Francoforte oppure utilizzarlo più avanti per altri obiettivi. Per questo oggi l'approdo di Kamada è sempre in stand-by e anzi, il giocatore con i suoi agenti sta iniziando ad ascoltare altre proposte alternative.