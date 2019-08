Incerto il futuro di Frank Kessie: l’ivoriano è stato inizialmente designato come uno dei possibili partenti in casa Milan. Con il mercato della Premier che va verso la chiusura però non sarà facile piazzare il centrocampista considerando le alte richieste della società rossonera, si legge in una nota. Kessie potrebbe quindi restare (quota 1,55), mentre una nuova avventura per l’ivoriano si gioca 2,25.