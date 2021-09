La trattativa tra il Milan e Franck Kessie per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 è in stand-by. Come si legge su Tuttosport, il club rossonero gli ha proposto un contratto di cinque anni con stipendio a salire partendo da una base di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino ad arrivare a 6,5 milioni garantiti al quarto e al quinto anno.



Invece la richiesta del centrocampista ivoriano (che a oggi guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione) oscilla tra i 6,5 e i 7 milioni di euro fissi all'anno più bonus. I dirigenti Maldini e Massara sono in contatto col suo agente e continueranno a trattare. Sullo sfondo ci sono le sirene inglesi di Liverpool e Tottenham, senza dimenticare l'interesse del Paris Saint-Germain.