In scena alle 17 Costa d'Avorio-Algeria, valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa: la squadra ivoriana è passata in vantaggio al 22' con la rete del centrocampista del Milan Franck Kessie, abile ad inserirsi in area e a calciare di prima in rete l'assist perfetto di Pepe. In questo momento, la Costa d'Avorio sarebbe qualificata come prima del girone, mentre l'Algeria sarebbe eliminata, con il rientro di Ismael Bennacer, che ha colpito un palo.