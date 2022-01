Primo allenamento della settimana per il Milan, che sabato tornerà in campo nel derby contro l'Inter. Oltre a Ballo-Touré, che si è fatto male in Coppa d'Africa con il Senegal, e a Tomori, alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, era assente, un po' a sorpresa, Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, eliminato dall'Egitto giovedì scorso agli ottavi di finale, ha avuto la possibilità di restare qualche giorno in Africa, per riposarsi, per staccare la spina (a differenza di altri suo compagni, tra cui Zaha, che venerdì era già a Londra), sarebbe dovuto rientrare a Milano ieri sera, ma così non è stato.



TUTTO OK - Per ragioni logistiche è atteso in giornata, motivo per il quale sarà a disposizione di Pioli solo domani, un giorno dopo il previsto. Alla base dell'assenza odierna non ci sono quindi ragioni fisiche: la botta al costato, che l'ha costretto ad abbandonare il campo al 30' della sfida degli ottavi contro i Faraoni, è stata riassorbita, il centrocampista si candida per una maglia da titolare in quello che potrebbe essere l'ultimo derby in rossonero della sua carriera.