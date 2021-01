Franck Kessie, centrocampista del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Benevento: "Noi pensiamo a noi stessi e alla nostra gara che non sarà facile. Non esiste una partita facile. Dobbiamo combattere oggi per fare risultato. Le assenze? Mancano tanti giocatori ma siamo qui per fare risultato. Dobbiamo giocare per quelli che non sono con noi e lottare per loro. Il 2021? Il 2020 è stato un anno perfetto per noi come ha detto il mister ma non abbiamo vinto nessun trofeo. Non dobbiamo passare al passato ma al presente e al futuro e dare il meglio"